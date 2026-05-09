Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalar: TÜİK, Adli Tıp Kurumu ve SPK başkanları değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Adli Tıp Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanları değişti. Karara göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütcü, TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 00:34

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs Cumartesi tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atamalar yayınlandı.

Buna göre:
-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.
-Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.

SPK BAŞKANLIĞINA MAHMUT SÜTCÜ

-6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince Başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine Abdi serdar Üstünsalih atandı.
- Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.
-Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.

YENİ TÜİK BAŞKANI MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDA GÖREV ALDI

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine de Abdi Serdar Üstünsalih atandı.

