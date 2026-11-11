Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 vurgulu 11 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmaya katkı sunduğunu hem de ülke genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

"MİLYONLARCA TOHUMU VE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün bir taraftan Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi’ne Antalya’mızda ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı “Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış” diyerek toprakla buluşturuyoruz.

Bu önemli günde fidan dikim alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.