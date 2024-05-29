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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Takdirle karşıladığını iletti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 May 2024 18:07 - Güncelleme : 29 May 2024 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Filistin diplomasisi: Takdirle karşıladığını iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile yaptığı görüşmesinde Filistin'in devlet olarak tanınmasını takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri görüşüldü.

Görüşmede Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail’in Filistin’de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede İrlanda’nın Filistin’i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Takdirle karşıladığını iletti - 1. Resimİrlanda Başbakanı Harris

Kaynak: tgrthaber.com
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