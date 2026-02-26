Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere inanç ve düşünce özgürlüğü teminatı: Hiç kimse size parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasında "Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere inanç ve düşünce özgürlüğü teminatı: Hiç kimse size parmak sallayamaz
Haber Merkezi
26.02.2026
26.02.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazanın zengin atmosferi bu yıl bir başka yaşanıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bunlarda gençlerimiz de öncü rol oynuyor.

Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, onlara değer verdim. Siz gençlerimizin coşkusu, samimi desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu. 14 Ağustos 2001'de AK Partimizi kurduğumuzda yanımızda gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte atlattık, nice hayali gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bugünlere getirdik.

Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören kimse üvey evlat muamelesi yapamaz.

Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz.

Ayrıntılar geliyor...

#Gündem
