Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere inanç ve düşünce özgürlüğü teminatı: Hiç kimse size parmak sallayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK öğrencileri ve gençlerle iftarda buluşarak, gençlerin siyasi hayatındaki önemini vurguladı ve vatandaşlara ayrımcılık yapılamayacağı mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, yarım asrı bulan siyasi hayatında daima gençlerle yol yürüdüğünü ve onların motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. AK Parti'yi gençlerle kurduğunu ve Türkiye'yi gençlerle bugünlere getirdiklerini ifade etti. Hiç kimsenin vatandaşa üvey evlat muamelesi yapamayacağı ve kılık kıyafet, inanç veya siyasi görüş nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağı mesajını verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazanın zengin atmosferi bu yıl bir başka yaşanıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bunlarda gençlerimiz de öncü rol oynuyor.

Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, onlara değer verdim. Siz gençlerimizin coşkusu, samimi desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu. 14 Ağustos 2001'de AK Partimizi kurduğumuzda yanımızda gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte atlattık, nice hayali gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bugünlere getirdik.

Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören kimse üvey evlat muamelesi yapamaz.

Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz.

