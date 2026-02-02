Menü Kapat
Benim Sayfam
Arama Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kan tüccarlarına' uyarı: Sonuç alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan iç ve dış politika gündeminden ekonomiye kadar çok sayıda gündeme değindi. Suriye'deki terör örgütü YPG'nin Suriye yönetimiyle yaptığı anlaşmada oyalama taktiği yürüttüğüne dikkat çeken Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2,5 saat sürdü. Gündemde Türkiye'nin ekonomik gelişmelerinden Suriye'de yakından izlenen sürece dair çok sayıda başlık yer aldı. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de oyalama çabalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye gerilime yatırım yapan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kan tüccarlarına' uyarı: Sonuç alamayacaklar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

86 milyona hizmet ediyoruz. Millete hizmet etmeyi daha da yükseltmenin gayreti içindeyiz. Çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla devam ettirdik. Türkiye'yi ihya etme çabasındayız.

Millete ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla sürdürdük. Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri yakından takip ederken, içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Milyarlarca liralık yolsuzluklarla belediyelerden yolunu bulanlara rağmen biz milletimiz için yeni yollar açmaya devam edeceğiz.

TURİZMDE REKOR

Oldukça iyi başlayan ancak bölgesel krizlerle zorlanan Türk turizmi 2025 yılını rekorla kapattı. 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştı. Hedefimizin de üzerine çıktık. Kişi başı gecelik harcamada rekor kırıldı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı harcaması 114 dolara yükseldi. Ziyaretçi sayımız 63,9 milyon oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kan tüccarlarına' uyarı: Sonuç alamayacaklar

İMALAT İŞLETMELERİNE FİNANSMAN PAKETİ

Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.

13 YIL BOYUNCA SURİYE GELİŞMELERİNİ OKUYAMADILAR

Suriye 911 kilometreyle karasularımızın en uzun olduğu komşumuz: Suriye çok köklü kültürel, dini. beşeri ve ticari bağlara sahip olduğumuz komşumuz. Muhalefet bu bağları anlayamadı. Türkiye ve Suriye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek istemediler. 13 yıl boyunca gelişmeleri doğru okuyamadılar. Son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik. Suriye'nin meşru yöneticilerini hedef olarak bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yaparak sınıfta kaldılar. Kürt düşmanı gibi son derece çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar. Bugün veya gelecekte terörden medet umanlar teröre başvuralar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. Oyalama gibi ucuz hesaplara başvurmadan anlaşmanın hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Türkiye kan tüccarlarının karşısında duracaktır. Fitne tüccarlarını aramıza almayacağız. Özellikle habis odakları aramıza almayacağız. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır

#Gündem
