Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Son 49 ayın en düşük seviyesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan "Enflasyon yüzde 30,89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan Erdoğan Suriye açıklamasında bulundu. "Devlet içinde devlet olmaz" diyen Erdoğan, "Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Son 49 ayın en düşük seviyesi'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Enflasyon mesajı veren Erdoğan, "2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur" ifadelerini kullandı. Ekonomik değerlendirmelerin ardından Suriye açıklamasında bulunan Erdoğan, "Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin. 2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. 10 mart mutabakatına uyulmayarak hata yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Son 49 ayın en düşük seviyesi'

TÜRKİYE GELİRLER SIRALAMASINDA 9. SIRADA

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz firmalarımızı ve temsilcilerimizi tebrik ediyor, tüm müteahhitlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Türk müteahhitleri aynı zamanda güçlü mühendislik birikimlerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyor.

Firmalarımızın iş disiplini, kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Şimdiye kadar dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Son 49 ayın en düşük seviyesi'

Türkiye gelirler sıralamasında 9. sırada. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlarda ikisi ilk 50 arasında yer almıştır. Mühendislik ve tasarım ayağında da şirketlerimiz ciddi ilerleme gösterdi. Rakamlar bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koyuyor.

ENFLASYON MESAJI

2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Son 49 ayın en düşük seviyesi'

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibari ile 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik oranımız son 31 aydır tek hane seyrini koruyor.

Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

"KÜRT KARDEŞLERİM OYUNA GELMEYİN"

Sadece ekonomide değil, siyasi alanda uluslararası ilişkiler alanında ciddi ilerlemeler kaydettik. Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılıyor.

Suriye istikrara güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek. Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan yıkımlardan bunalmış durumda. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah sesi duymak istemiyor.

Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. 10 mart mutabakatına uyulmayarak hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz kalarak büyük bir yanlışa imza atıldı. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol bellidir. Aynı hataları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ediyorum.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık İzmir'e gitmeyeceksiniz' diyerek açılışını yaptı: Aydın'a dev şehir hastanesi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.