Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Son 49 ayın en düşük seviyesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Enflasyon mesajı veren Erdoğan, "2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur" ifadelerini kullandı. Ekonomik değerlendirmelerin ardından Suriye açıklamasında bulunan Erdoğan, "Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin. 2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. 10 mart mutabakatına uyulmayarak hata yapıldı" dedi.

TÜRKİYE GELİRLER SIRALAMASINDA 9. SIRADA

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz firmalarımızı ve temsilcilerimizi tebrik ediyor, tüm müteahhitlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Türk müteahhitleri aynı zamanda güçlü mühendislik birikimlerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyor.

Firmalarımızın iş disiplini, kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Şimdiye kadar dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Türkiye gelirler sıralamasında 9. sırada. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlarda ikisi ilk 50 arasında yer almıştır. Mühendislik ve tasarım ayağında da şirketlerimiz ciddi ilerleme gösterdi. Rakamlar bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koyuyor.

ENFLASYON MESAJI

2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibari ile 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik oranımız son 31 aydır tek hane seyrini koruyor.

Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

"KÜRT KARDEŞLERİM OYUNA GELMEYİN"

Sadece ekonomide değil, siyasi alanda uluslararası ilişkiler alanında ciddi ilerlemeler kaydettik. Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılıyor.

Suriye istikrara güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek. Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan yıkımlardan bunalmış durumda. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah sesi duymak istemiyor.

Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. 10 mart mutabakatına uyulmayarak hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz kalarak büyük bir yanlışa imza atıldı. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol bellidir. Aynı hataları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ediyorum.