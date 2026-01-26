4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Kategoriler
İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda siyaset gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantının hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.