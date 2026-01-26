Ömer Çelik'ten terör örgütüne net mesaj: Tüm uzantılar feshedilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. MKYK'da hem Gazze'deki hem de Suriye'deki durumların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı yapıldığını söyleyen Çelik, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Suriye'de son dönemde yaşananlara değinen Çelik, terör örgütü SDG'nin derdinin Kürtler olmadığını söyledi. "Tek Suriye ve tek ordu ilkesine katılım sağlanmalı" diye konuşan Çelik, Suriye'de ortaya çıkan son tabloda en çok Kürtlerin kazandığını söyledi.

"İRAN'A MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"

İran'da yaşananları yakından izlediklerini aktaran Çelik, "Dış müdahaleye karşıyız. İran'da yaşananlar kendi dinamikleri ile çözülmeli. İran köklü bir devlet bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dış müdahalenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Çelik, "Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz, terörsüz bölge kavramı terörsüz Türkiye'den ayrılamaz. Bu süreç terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kavramlarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“GAZZE BİR EMLAK DEĞİLDİR”

Gazze'nin bir vatan olduğunun ve emlak yaklaşımıyla değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Çekil, ”Gazze bir emlak değildir" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİLGİ İLE PROBLEMİ VAR"

CHP lideri Özgür Özel'in sözlerini de eleştiren Çelik, "Kürt meselesini istismar etmeyi meslek edindiler. Özel'in bilgi ile problemi var. Özgür Özel yetersiz bilgilendiriliyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADINA MÜZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müze yapılıyor iddialarına cevap veren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi dönemdeki faaliyetlerini hatırlatacak devletin o zaman ki hafızasına boyut katacak şekilde bu müze yapılıyor. Mili Saraylara bağlı çalışacak. Tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık bu dönemde yaşananların gelecek kuşaklara anlatılmasını somut bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASININDAKİ HABER

İsrail basınında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan dahil 29 Türk vatandaşının ülkeye girişlerinin yasaklanmasıyla ilgili de konuşan Çelik, "Net bir şekilde görülüyor. Bilal Bey'in ve bahsedilen isimlerin Filistin konusundaki hassasiyeti her sene yılbaşı sabahı yapılan mitingden bir takım Siyonist çevrelerin duyduğu rahatsızlık onu net bir şekilde ifade ediyorlar. Mesele burada İsrail'in ülkeye kimin girip girmemesini yasaklaması değil. Esas mesele İsrail'in kendisi ülkelerinin bu Siyonist katillerin isimlerinin adı altında yer alıyor olmasıdır. Bilal Bey'i diğer isimleri yasaklayıp yasaklamamasının herhangi bir önemi yok. Tam tersine bu katil hükümetin onayladığı kişiler olmaktan korkmak lazım" diye konuştu.