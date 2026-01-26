Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten terör örgütüne net mesaj: Tüm uzantılar feshedilmeli

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki son duruma ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü YPG'nin derdinin Kürtler olmadığını belirten Çelik, PKK'nın tüm uzantılarının hemen feshedilmesi gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ömer Çelik'ten terör örgütüne net mesaj: Tüm uzantılar feshedilmeli
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 17:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. MKYK'da hem Gazze'deki hem de Suriye'deki durumların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı yapıldığını söyleyen Çelik, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Suriye'de son dönemde yaşananlara değinen Çelik, terör örgütü SDG'nin derdinin Kürtler olmadığını söyledi. "Tek Suriye ve tek ordu ilkesine katılım sağlanmalı" diye konuşan Çelik, Suriye'de ortaya çıkan son tabloda en çok Kürtlerin kazandığını söyledi.

Ömer Çelik'ten terör örgütüne net mesaj: Tüm uzantılar feshedilmeli

"İRAN'A MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"

İran'da yaşananları yakından izlediklerini aktaran Çelik, "Dış müdahaleye karşıyız. İran'da yaşananlar kendi dinamikleri ile çözülmeli. İran köklü bir devlet bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dış müdahalenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Çelik, "Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz, terörsüz bölge kavramı terörsüz Türkiye'den ayrılamaz. Bu süreç terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kavramlarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten terör örgütüne net mesaj: Tüm uzantılar feshedilmeli

“GAZZE BİR EMLAK DEĞİLDİR”

Gazze'nin bir vatan olduğunun ve emlak yaklaşımıyla değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Çekil, ”Gazze bir emlak değildir" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİLGİ İLE PROBLEMİ VAR"

CHP lideri Özgür Özel'in sözlerini de eleştiren Çelik, "Kürt meselesini istismar etmeyi meslek edindiler. Özel'in bilgi ile problemi var. Özgür Özel yetersiz bilgilendiriliyor" diye konuştu.

Ömer Çelik'ten terör örgütüne net mesaj: Tüm uzantılar feshedilmeli

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADINA MÜZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müze yapılıyor iddialarına cevap veren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi dönemdeki faaliyetlerini hatırlatacak devletin o zaman ki hafızasına boyut katacak şekilde bu müze yapılıyor. Mili Saraylara bağlı çalışacak. Tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık bu dönemde yaşananların gelecek kuşaklara anlatılmasını somut bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASININDAKİ HABER

İsrail basınında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan dahil 29 Türk vatandaşının ülkeye girişlerinin yasaklanmasıyla ilgili de konuşan Çelik, "Net bir şekilde görülüyor. Bilal Bey'in ve bahsedilen isimlerin Filistin konusundaki hassasiyeti her sene yılbaşı sabahı yapılan mitingden bir takım Siyonist çevrelerin duyduğu rahatsızlık onu net bir şekilde ifade ediyorlar. Mesele burada İsrail'in ülkeye kimin girip girmemesini yasaklaması değil. Esas mesele İsrail'in kendisi ülkelerinin bu Siyonist katillerin isimlerinin adı altında yer alıyor olmasıdır. Bilal Bey'i diğer isimleri yasaklayıp yasaklamamasının herhangi bir önemi yok. Tam tersine bu katil hükümetin onayladığı kişiler olmaktan korkmak lazım" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Güvenlik kaynakları duyurdu! SDG hikayesi sona eriyor: Resmi muhatap artık Şam
Suriye'de ASELSAN imzası: Şam Havalimanı'nın güvenliği Türk teknolojisine emanet
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.