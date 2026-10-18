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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat yıldönümünde Nuri Pakdil mesajı: Kudüs şairini rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının usta kalemlerinden Nuri Pakdil’in vefatının yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında “Kudüs şairini rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat yıldönümünde Nuri Pakdil mesajı: Kudüs şairini rahmetle yâd ediyorum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:59

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nuri Pakdil’in fikir ve edebiyat dünyasındaki yerine vurgu yaptı.

"KÜLTÜR DÜNYAMIZA ÇOK KIYMETLİ BİR MİRAS BIRAKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.”

https://x.com/RTErdogan/status/2111812039568241036

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#erdoğan
#Nuri Pakdil
#Kudüs Şairi
#Gündem
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