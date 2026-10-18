Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat yıldönümünde Nuri Pakdil mesajı: Kudüs şairini rahmetle yâd ediyorum

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nuri Pakdil’in fikir ve edebiyat dünyasındaki yerine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.”
https://x.com/RTErdogan/status/2111812039568241036