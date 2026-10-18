Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat yıldönümünde Nuri Pakdil mesajı: Kudüs şairini rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nuri Pakdil’in fikir ve edebiyat dünyasındaki yerine vurgu yaptı.

"KÜLTÜR DÜNYAMIZA ÇOK KIYMETLİ BİR MİRAS BIRAKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.”

https://x.com/RTErdogan/status/2111812039568241036