Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar mesajı: 'Tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfetti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihi hamlelerine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı merhum Özdemir Bayraktar'ın ebediyete irtihalinin 5. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

"EBEDÎ ÂLEME İRTİHALİNİN 5’İNCİ YILINDA RAHMETLE YÂD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

https://x.com/RTErdogan/status/2111804491775217936?s=20