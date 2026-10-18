Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar mesajı: 'Tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfetti'

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihi hamlelerine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı merhum Özdemir Bayraktar'ın ebediyete irtihalinin 5. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."
https://x.com/RTErdogan/status/2111804491775217936?s=20