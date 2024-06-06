Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

06 Haziran 2024 00:23 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 00:28

Erdoğan ile Akşener görüşmesinin perde arkası! 'Çok şaşırtıcı' diyerek çarpıcı iddiayı açıkladı

Erdoğan ile Akşener görüşmesinin perde arkası! 'Çok şaşırtıcı' diyerek çarpıcı iddiayı açıkladı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararları bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kararları yayınlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622 numaralı kararlar Resmi Gazete'de ilan edildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Erzurum'un Palandöken ilçesi, Köşk Mahallesi'nde bulunan 192 ada ve 532 parseldeki 6 milyon 534 bin 79 metrekarelik taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildiği duyuruldu.

İstanbul'un Kartal ilçesinin Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 2796 ada 366 parseldeki 26 milyon 958 bin 33 metrekare yüzölçümlü alanın satış yöntemiyle özelleştirme kararı ilan edildi.