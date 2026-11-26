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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.
Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un vefatı İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Mesajda, Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.