Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim hocası Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti. Kurra Hafız Ali Kemal Hut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri verdiği hocasıydı. Kendisi "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak da tanınıyordu. Vefat haberi İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. İsmailağa Camii, Ali Kemal Hut için Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, talebelerine, cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İSMAİLAĞA CAMİİ'NDEN TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un vefatı İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Mesajda, Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.