Gündem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ve İran'ın da İsrail'e karşılık verdiği saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesini ve diğer bölge ülkelerini de etkilesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Duran, "Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran:
İsrail ve ABD, sabahın erken saatlerinde İran'a yönelik saldırılara başladı. Füze saldırılarıyla İran topraklarındaki birçok nokta hedef alınırken İran'dan da İsrail'e yönelik füze saldırıları başlatıldığı bildirildi.

Bölgede tırmanan yaşanan sıcak süreçle ilgili peşpeşe açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir"

Çatışmanın diğer bölge ülkelerini de etkilemesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini belirten Duran, "Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesi, kabul edilemez bir durumdur. Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır.

Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur.

Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır.

İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır.

Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması; teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmî kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz."

https://x.com/burhanduran/status/2027749412932342130

