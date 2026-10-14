Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya kurul üyeleri eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop katıldı.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantının gündemine ve ele alınan konularla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Duran, bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmelerin toplantıda değerlendirildiğini belirtti. Bölgedeki gelişmelerin gündeme geldiği toplantıda, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

MEKKE İTTİFAKI'NA VURGU YAPILDI

Toplantıda Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, süreçlerin tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılıkla yönetildiği belirtildi.

Türkiye'nin dış politika adımlarında bölgesel barış ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği de toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer aldı.