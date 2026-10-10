DEAŞ'a 8 ilde eş zamanlı operasyon: 22 kişi tutuklandı

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İstanbul
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim tarihinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 117 dijital materyal, 117 yasaklı yayın ve doküman, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 317 fişek, 78 kurusıkı tabanca fişeği, 201 av tüfeği fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.