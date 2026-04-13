DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, 56 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık operasyonlardan görüntülerde paylaştı. İşte detaylar...

Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor. 56 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı mücadele kapsamında 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmişte faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda; örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2043663858045210682

