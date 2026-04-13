DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 56 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlarda; örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı.
Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."