Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 56 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DEAŞ'a yönelik 52 ilde operasyon! 525 şüpheli gözaltına alındı Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı mücadele kapsamında 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmişte faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Operasyonlarda; örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

