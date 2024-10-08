Dehşet anları kamerada: Defalarca yumruk yiyen genç kız, suç makinesinden ayrılmadı

08 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:56

İzmir'in Karabağlar ilçesinde suç makinesi bir şahıs yol ortasında defalarca kız arkadaşını yumrukladı. Dehşet verici olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Genç kız erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.

İzmir​'in Karabağlar​ ilçesinde gece saatlerinde yine kadına şiddet​ olayı yaşandı. Adı öğrenilemeyen genç bir kız, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Şeyhmus K. (27), tarafından sokak ortasında defalarca saldırıya uğradı. Yumruklu saldırıya uğrayan genç kız erkek arkadaşıyla birlikte mahalle sakinlerini aldırış etmedi. Bir süre sokak ortasında kavga devam etti.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Gürültü seslerini duyan mahalle sakinlerinden birisi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde; Şeyhmus K.'nin kendisine tekme ve tokat atan genç kıza defalarca yumruk attığı ve araya girmek isteyen bir mahalleli ile aralarında kısa süreli itiş kakışın ardından arka cebinden bir cisim çıkardığı, yere düşen cismi alırken vatandaşın kaçtığı, bu esnada motosiklet ile kendilerine yaklaşan kişinin ise olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği, bir başka vatandaşın ise saldırganın omuzuna dokunarak gitmelerine yol verdiği görülüyor.

DEFALARCA YUMRUKLANMASINA RAĞMEN ŞİKAYET ETMEDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Şeyhmus K.'yi kısa sürede yakaladı. Çok sayıda suçtan dosyası bulunan ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Şeyhmus K., gözaltına alınırken, darp olayıyla ilgili ise genç kızın karakola giderek suç makinesinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.