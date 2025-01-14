Dehşete düşüren olay! Boş arazide erkek cesedi bulundu

14 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:25

Malatya'da sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ağır hasarlı bir binanın yanındaki arazide erkek cesedi bulundu.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor

Malatya'nın Yeşilyurt​ ilçesi Salköprü Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentte ağır hasarlı bir binanın yanındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

AĞIZ KISMINDA CERRAHİ MASKE VARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağız kısmında cerrahi maske bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İlk bulgulara göre intihar şüphesiyle değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.