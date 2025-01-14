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Dehşete düşüren olay! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:25
Dehşete düşüren olay! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Malatya'da sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ağır hasarlı bir binanın yanındaki arazide erkek cesedi bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt​ ilçesi Salköprü Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentte ağır hasarlı bir binanın yanındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Dehşete düşüren olay! Boş arazide erkek cesedi bulundu - 1. Resim

AĞIZ KISMINDA CERRAHİ MASKE VARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağız kısmında cerrahi maske bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Dehşete düşüren olay! Boş arazide erkek cesedi bulundu - 2. Resim

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İlk bulgulara göre intihar şüphesiyle değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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