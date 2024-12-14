Dehşete düşüren olay! Tartıştıkları gence kurşun yağdırdılar

14 Aralık 2024 14:08 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:23

İstanbul Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde bir kafenin otoparkında tartışma çıktı. 4 kişilik grup, sözlü tacizde bulunduğu gence kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

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İstanbul​ Beylikdüzü​'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda; 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş, arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye yöneldi. Otopark​ görevlisi ile dört kişi arasında yaşanan bir tartışmaya şahit olan Kurtuluş, tarafları yatıştırmaya çalıştı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Kurtuluş, burada dört kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otopark görevlisi ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Bunun üzerine dört kişi araçlarına binerek otoparktan ayrıldı.

ARACINA GİDERKEN YOLUNU KESTİLER

Daha sonra Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte kafeye geçerek bir süre oturdu. Otoparktan ayrılan dört kişi geri dönerek otomobilleriyle otoparkta beklemeye başladı. Kurtuluş, arkadaşıyla birlikte kafeden ayrılıp aracına binerek otoparktan çıkmaya çalıştığı sırada, daha önce tartıştığı dört kişi tarafından yolu kesildi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aracından indiği anda Kurtuluş, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren dört kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

TÜM MAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, ağır yaralı gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Muharrem Can Kurtuluş’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin Atakan G., Sonkan G., Asilcan A. ve Taha K. olduğu ve olayı gerçekleştirdikleri otomobilin kiralık olduğunu tespit etti. Kiralama şirketi ile yapılan görüşmeler sonrası şahısların Esenyurt'ta oldukları tespit edildi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.