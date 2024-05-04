Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

04 May 2024 13:29 - Güncelleme : 04 May 2024 13:43

Sincan’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K. (34) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.’yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Edanur K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise emniyetin yaptığı titiz çalışma sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayın görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.’nin Edanur K.’ye saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

Hayatını kaybeden Edanur’un arkadaşı Kader Düzgün yaşanan acı olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“SADECE SEVGİYE İHTİYACI OLAN BİR KIZDI”

Edanur’un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. Lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 27 yaşındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabi ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı” açıklamasında bulundu.