DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yarın İmralı Adası'na PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek.

PAZARTESİ GÜNÜ ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Partiden yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluştuğu bildirildi.

Görüşmenin 16 Şubat Pazartesi yani yarın olacağı açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe'de 4'üncü kez kabul etmişti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.