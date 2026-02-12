Terörsüz Türkiye taslağının detayları belli oldu! Elebaşı Öcalan'a 'Umut Hakkı' yok!

Türkiye’nin terör gündemini kökten değiştirmesi beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecinde ilk somut adım atıldı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı silah bırakma çağrısının ardından Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor taslağını tamamladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un koordinatör grup başkan vekillerine gönderdiği taslağın detayları ortaya çıktı.

SİLAH BIRAKANA "EVE DÖNÜŞ" TEŞVİĞİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun özel haberine göre raporda, örgütün tamamen silah bırakmasını ve feshedilmesini hedefleyen bir dizi tavsiye yer alıyor. Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının net bir şekilde tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için sosyal ve hukuki adımların atılması, TCK, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda (TMK) sürece uygun düzenlemelerin yapılması, mevcut yasaların uygulanması konusunda, (cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi) sıkıntılı alanların belirlenmesi ve bu konuda idari anlamda adımları atılması gibi tavsiyelerin bulunduğu öğrenildi.

DEMOKRATİKLEŞME VE KAYYIM TAVSİYESİ

Ayrıca raporda, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının yanı sıra, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası başta olmak üzere demokratikleşme alanında adım atılması, kayyım uygulamalarının kaldırılmasına yönelik de tavsiye yer alıyor.

"UMUT HAKKI" TASLAKTA YER ALMADI

Kamuoyunda en çok merak edilen ve siyasi tartışmalara neden olan "Abdullah Öcalan’a umut hakkı" konusu, hazırlanan ortak rapor taslağında yer almadı.