TGRT Haber
Gündem
Terörsüz Türkiye taslağının detayları belli oldu! Elebaşı Öcalan'a 'Umut Hakkı' yok!

Türkiye Gazetesi’nin özel haberine göre, TBMM’de hazırlanan "Terörsüz Türkiye" süreci rapor taslağında çok tartışılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ maddesine yer verilmedi. Raporda, örgütün silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemeler ve kayyım uygulamalarının kaldırılması gibi kritik tavsiyeler ön plana çıktı.

Terörsüz Türkiye taslağının detayları belli oldu! Elebaşı Öcalan'a 'Umut Hakkı' yok!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 04:47

Türkiye’nin terör gündemini kökten değiştirmesi beklenen "" sürecinde ilk somut adım atıldı. Terör örgütü 'nın elebaşı ’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı çağrısının ardından Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor taslağını tamamladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un koordinatör grup başkan vekillerine gönderdiği taslağın detayları ortaya çıktı.

SİLAH BIRAKANA "EVE DÖNÜŞ" TEŞVİĞİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun özel haberine göre raporda, örgütün tamamen silah bırakmasını ve feshedilmesini hedefleyen bir dizi tavsiye yer alıyor. Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının net bir şekilde tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için sosyal ve hukuki adımların atılması, TCK, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda (TMK) sürece uygun düzenlemelerin yapılması, mevcut yasaların uygulanması konusunda, (cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi) sıkıntılı alanların belirlenmesi ve bu konuda idari anlamda adımları atılması gibi tavsiyelerin bulunduğu öğrenildi.

Terörsüz Türkiye taslağının detayları belli oldu! Elebaşı Öcalan'a 'Umut Hakkı' yok!

DEMOKRATİKLEŞME VE KAYYIM TAVSİYESİ

Ayrıca raporda, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının yanı sıra, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası başta olmak üzere demokratikleşme alanında adım atılması, kayyım uygulamalarının kaldırılmasına yönelik de tavsiye yer alıyor.

Terörsüz Türkiye taslağının detayları belli oldu! Elebaşı Öcalan'a 'Umut Hakkı' yok!

"UMUT HAKKI" TASLAKTA YER ALMADI

Kamuoyunda en çok merak edilen ve siyasi tartışmalara neden olan "Abdullah Öcalan’a umut hakkı" konusu, hazırlanan ortak rapor taslağında yer almadı.

MHP'li Feti Yıldız'dan 'umut hakkı' çıkışı
Abdullah Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı? Cem Kaya tarih vererek açıkladı: İnşallah ölür
TGRT Haber
