Demokrasinin vesayete şahlanışı: 15 Temmuz destanının 8. yıl dönümü

15 Temmuz 2024 08:13 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 08:27

Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir

Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir

Darbeler tarihinin sona erdirildiği ve vesayet rejiminin hiç unutamayacağı bir dersle akamete uğratıldığı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından 8 yıl geride kaldı.

Türk Milleti'nin makus talihine başkaldırısı olarak tarihe kazınan destansı gecede verilen 251 şehit saygı ile anılıyor. İşte hafızalara kazınan gecede yaşananlar...

ANLAM VERİLEMEYEN HAREKETLİLİK

Tarih 15 Temmuz 2016 gösterdiğinde İstanbul Boğazı'nı birbirine bağlayan akşamın geç saatlerinde iki köprüde sıra dışı bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından hareket eden askerler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş yönünü tek taraflı trafiğe kapattı.

Bu durum televizyon kanallarında haber olurken jet uçakları da kent üstünde alçak uçuş yapmaya başladı. Uçakların sonik patlamaları halkta korku ve endişeye neden oldu.

İlk dakikalarda anlam verilemeyen bu hareketin öncesinde yaşananlar ise sonradan gün yüzüne çıktı. Aslında Türkiye bir kez daha vesayet rejiminin ülke yönetimini gasbetme yani yeni bir darbe girişimiyle yüz yüzeydi.

HER ŞEY BİR İHBARLA BAŞLADI

Aslında hareketlilik saat 14.00 sularında Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşının Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yerleşkesi'ne giderek darbe girişimi olacağına ilişkin ihbarıyla başlamıştı.

İhbar üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı'na geçerken burada yaptığı toplantıda, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 3 helikopterin izinsiz uçuş yapacağı bilgisini edindi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltına kararı verilirken kışlalardan tank ve zırhlı araçların çıkışı yasaklandı. İkinci bir emre kadar da askeri uçuşlar iptal edildi.

SAATİ ERKENE ÇEKTİLER

Bu sırada Genelkurmay Karargahı'nda Komuta Kademesi'nin etrafında üst düzey darbeci isimler vardı. Fidan'ın gelişiyle, darbe planının deşifre olduğu anlaşılınca darbe saati gece 03.00'ten erkene çekildi.

Hakan Fidan ayrıldıktan sonra darbeciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın odasını basarak darbe girişimini resmen başlattı. Ancak Hulusi Akar, bu duruma sert tepki gösterdi. Önüne konan darbe bildirisini imzalamadı. Bunun üzerine kemerle boğazı sıkılarak, derdest edildi ve Akıncı Üssü'ne götürüldü. Burada dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler de rehin alındı.

DARBE TALİMATI WHATSAPP'TAN

Saat 21:14'te darbe girişiminin koordine edilmesi için 'Yurtta Sulh' isimli bir whatsapp grubu kuruldu. Gruptaki yazışmalarda sivil vatandaşlara yönelik; "Ezin, yakın, taviz yok" şeklinde vur emri verildi. Saat 21:23'ü gösterdiğinde bir grup darbeci asker Kuleli Askeri Lisesi'nden çıkış yaptı. Darbeci askerler 21:52'de köprüye ulaştı ve Avrupa Yakası'na geçiş güzergahını trafiğe kapattı.

BİNALİ YILDIRIM DUYURDU

Herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışırken ilk açıklama dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Canlı yayına bağlanan Yıldırım, "Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belliki emir komuta zinciri olmadan, askerin içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Vatandaşlarım ve milletim bilsin ki, demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

ENMİYET'E SIKIYÖNETİM DUYURUSU

Aynı sıralarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen telefonda, sıkıyönetim ilan edildiği, dönemin emniyet müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin teslim olması istendi.

Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise bu kez Ankara'da jetler alçak uçuşa başladı. Darbecilerin hedefindeki en önemli yerlerin başında Milli İstihbarat Teşkilatı geliyordu. FETÖ'cü pilotlar helikopterlerle Ankara Yenimahalle'deki MİT yerleşkesini taramaya başladılar.

İstanbul Atatürk Havalimanı da hareketliydi. Bir grup darbeci, tanklarla havalimanına gelerek Kontrol Kulesi'ni işgal etti. Uçuş trafiğini durdurdu.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde bu kez hedef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasıydı. İBB binasını basan darbeciler kendilerine direnen sivil halkın üzerine ateş açtı. 14 kişi darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit düştü.

ERDOĞAN İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Darbecilerin işgal ettiği bir başka kritik kurum ise TRT'ydi. 16 Temmuz'un ilk dakikalarında korsan bildiri okutuldu. Bunun üzerine TÜRKSAT üzerinden TRT'nin yayın akışı durduruldu.

Bunlar yaşanırken Marmaris'te tatilde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı ayrıldıktan kısa bir süre sonra, darbecileri taşıyan helikopterler Marmaris'teki oteli bastı. Çıkan çatışmada, Cumhurbaşkanı'nın koruması özel harekat polislerinden bazıları şehit oldu.

TBMM'Yİ BİLE BOMBALADILAR

Bir süre sonra, onlarca kişiye ölüm yağdıran uçaklar darbenin merkezlerinden olan Akıncı Üssü'nden havalandı. Sırasıyla, TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyeti ve TÜRKSAT'ı bombaladılar. Onlarca sivil vatandaş ve özel harekat polisi şehit düştü.

Darbecilerin hedefindeki bir diğer isim Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'dı. Ünal dahil 17 general, Moda Deniz Kulübü'ndeki bir nikahtayken derdest edildi.

ERDOĞAN HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Darbe girişiminin akamete uğratılmasında en büyük etken ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk televizyonuna yaptığı canlı telefon bağlantısı oldu.

Burada halka seslenen Erdoğan, şunları söyledi: "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanlarında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar, halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar."

MİLYONLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Bu çağrı yüz binlerce kişinin caddelere, meydanlara akın ederek darbecilere karşı direnişini tetikledi. O direnişin en büyük sembollerinden biri köprülerde sergilendi. Darbeciler Boğaz Köprüsü'ne gelen sivillerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açıyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'nin tüm camilerinde sala'lar okunması için talimat verdi. Ankara'daki milletvekilleri de Meclis'e koşarak Genel Kurul salonunu açtı. Bu direnişi takip eden darbeciler ise Meclis'i bombalamaktan geri durmadı.

VE ÖMER HALİSDEMİR...

Darbe girişiminin yüreklere ve zihinlere kazınan anlarından biri ise Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı'nda yaşandı. Darbenin Özel Kuvvetler Komutanı olarak seçilen Semih Terzi, 02:16'da Şırnak Silopi'den Karargah'ı ele geçirmeye geldi.

Ancak Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Korgeneral Zekai Aksakallı'nın talimatıyla harekete geçen astsubay Ömer Halisdemir, Terzi'yi vurarak darbe planının seyrini değiştirdi. Ancak bu Halisdemir darbeci hainlerin silahla verdiği karşılıkla oracıkta şehit düştü.

HAVADA KRİTİK ANLAR

Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'ten ayrıldığını öğrenen darbeciler harekete geçti. Bomba yüklü F-16'lar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu ATA Uçağı'nı vurmak için havalandı.

Ancak cuntacıların F-16'ları ATA uçağının rotasını ve bulunduğu noktayı tespit edemedi. Saatler 03:20'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı İstanbul Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. 1 saat sonra medyanın karşısına çıktı ve şöyle seslendi: "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler."

DARBECİLER SİNDİRİLDİ

Saatler ilerlerken darbeciler yavaş yavaş psikolojik üstünlüklerini ve inançlarını kaybetmeye başladı. Sabah 08.30 sularında Jandarma Genel Komutanlığı darbecilerden temizlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve derdest edilen üst düzey komutanlar kurtarıldı.

MİT yaptığı açıklamada; "Sistematik operasyon bitti, nokta operasyonuna geçtik, 1-2 saate tamamlanır" dedi. Darbenin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan sivil ve askerlerin çoğu yakalanarak gözaltına alındı.

Böylece FETÖ destekli hain darbe girişimi başarıyla püskürtüldü. O gün ve ertesi güne sarkan olaylar ise Türkiye'nin toplumsal hafızasına kazındı.