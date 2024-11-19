Denizbank davasında Hakan Ateş için 240 yıl hapis isteniyor! Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili "garip" durumu açıkladı!

19 Kasım 2024 22:31 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 22:54

Futbol dünyasından Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yüksek karlı özel fon vaadiyle dolandırıldığı iddiası sonrası açılan davada yeni iddianame kabul edildi. Hakkında 240 yıla varan hapis istenen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili "garip" duruma dikkat çekti.

Yüksek karlı fon vaadiyle spor dünyasından ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan​ davası banka müdürü Hakan Ateş'e uzandı. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında dolandırıcılık​ isnadıyla 240 yıla varan hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hakan Ateş'in ifadelerinde Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı vurgu yer aldı.

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ: "OLAY SONRASI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Seçil Erzan ismiyle öne çıkan davada, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu şüpheli olarak kaydedildi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 7 Nisan 2023'te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı.

Fatih Terim ile o gün telefonda konuştuklarını, bir gün sonra görüşmek üzere randevulaştıklarını söyleyerek, Terim'in, müştekiler Turan ve Belözoğlu ile yanına geldiğini dile getirerek, söz konusu olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

FON İDDİALARINI REDDETTİ

Bu konunun doğrularla hiçbir şekilde bağdaşır bir yanı olmadığını savunan Ateş, "Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açıktır. Hiçbir şekilde saklı, gizli, özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon, sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir. Bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM, ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU'NIN ARAYIP SORMAMALARI GARİP BİR DURUMDUR"

Ateş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu isimli şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır. Bu şekilde beni arayabilecek insanlar, bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan'a kadar."

"DENİZBANK SPOR KULÜPLERİNE EN ÇOK KREDİ VEREN BANKADIR"

Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Denizbank da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmam kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, bu iddialar nedeniyle "iftira" suçundan suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek, "Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Ayrıca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi. Mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya'nın kullandığı ortaya çıktı. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk." bilgisini verdi.

"ARDA TURAN BANA ANLATMADI"

Bankada 24 genel müdür yardımcısı bulunduğunu belirterek, söz konusu dolandırıcılık konusuyla ilgili hiç haberi olmadığını iddia eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Söz konusu fonun kurulmasıyla ve işletilmesiyle alakalı bilgi sahibi olmadım. Arda Turan'ı tanırım. Kendisiyle Bebek Balıkçısı isimli restoranda olayların ortaya çıkmasından önce karşılaştık, sohbet ettik. Burada veya başka bir yerde söz konusu mağduriyetiyle ilgili bana herhangi bir anlatımda bulunmadı. Ayrıca Ayhan Akman'ı da gördüm onunla da aynı şekilde sohbet ettik. Kendisi de herhangi bir şekilde bu mağduriyetlerle ilgili herhangi bir anlatımda bulunmadı. Bu görüşmeler Aralık 2022 tarihinden önce oldu. Volkan Bahçekapılı'yı Fatih Terim'in yanında yıllar önce bir kere gördüm, Emre Belözoğlu'nu 7 Nisan'dan sonra gördüm. Diğer şahısları tanımam. Seçil Erzan'ın yönettiği bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir."

240 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerinde mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Denizbank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Eski bir şube müdürümüzün karıştığı ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müştekiler hem Bankamız tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunmaktadır. Bu başvuruların bir kısmı sonuçlanmış (dava açılmış ya da reddedilmiştir) bir kısmı ise devam etmektedir. Ancak bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan savcılık soruşturması ile ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır. Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1.5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın; dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki Ceza hukukunun en temel prensibi olan “masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı”nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk Milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız. Saygılarımızla..."