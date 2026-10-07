Denizli art arda deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Denizli'nin Honaz ilçesi iki depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD 05.56'da depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, 06.26'daki depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.
İlk deprem 15 kilometre, ikinci deprem ise 13.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://x.com/DepremDairesi/status/2107667864102514967
Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin 4 büyüklükte, ikincisinin ise 3,8 büyüklükte gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini ise sırasıyla 1,3 km ve 6.3 km olarak açıkladı.