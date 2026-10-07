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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 06:59

Denizli art arda deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Denizli sabah saatlerinde deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Honaz ilçesinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Denizli art arda deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 06:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ve ve Araştırma Enstitüsü, 'nin ilçesi iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Denizli art arda deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre art arda iki deprem meydana geldi.
AFAD, saat 05.56'daki ilk depremin büyüklüğünü 3,9, derinliğini 15 kilometre; saat 06.26'daki ikinci depremin büyüklüğünü 3,8, derinliğini 13.69 kilometre olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, ilk depremin 4 büyüklüğünde ve 1,3 km derinlikte, ikinci depremin ise 3,8 büyüklüğünde ve 6.3 km derinlikte olduğunu açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

DENİZLİ'DE ART ARDA DEPREM

AFAD 05.56'da depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, 06.26'daki depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.

İlk deprem 15 kilometre, ikinci deprem ise 13.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://x.com/DepremDairesi/status/2107667864102514967

KANDİLLİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin 4 büyüklükte, ikincisinin ise 3,8 büyüklükte gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini ise sırasıyla 1,3 km ve 6.3 km olarak açıkladı.

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#deprem
#Denizli
#afad
#kandilli rasathanesi
#honaz
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