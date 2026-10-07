Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Denizli'nin Honaz ilçesi iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Denizli art arda deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı Denizli'nin Honaz ilçesinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre art arda iki deprem meydana geldi. AFAD, saat 05.56'daki ilk depremin büyüklüğünü 3,9, derinliğini 15 kilometre; saat 06.26'daki ikinci depremin büyüklüğünü 3,8, derinliğini 13.69 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi, ilk depremin 4 büyüklüğünde ve 1,3 km derinlikte, ikinci depremin ise 3,8 büyüklüğünde ve 6.3 km derinlikte olduğunu açıkladı.

DENİZLİ'DE ART ARDA DEPREM

AFAD 05.56'da depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, 06.26'daki depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.

İlk deprem 15 kilometre, ikinci deprem ise 13.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://x.com/DepremDairesi/status/2107667864102514967

KANDİLLİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin 4 büyüklükte, ikincisinin ise 3,8 büyüklükte gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini ise sırasıyla 1,3 km ve 6.3 km olarak açıkladı.