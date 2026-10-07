Muğla açıklarında peş peşe deprem! AFAD duyurdu

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İstanbul
Ege Denizi'nde gece saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremlere dair verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 02.43'te meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak açıklanan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 167.95 kilometre uzaklıkta oluştu.
https://x.com/DepremDairesi/status/2107620401123623186
Saatler 02.50'yi gösterdiğinde Ege Denizi'nde bir sarsıntı daha yaşandı. Datça'ya 169.72 kilometre uzaklıktaki depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu duyuruldu. İkinci depremin derinliği 6.75 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2107622549018341551