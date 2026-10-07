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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 03:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 03:23

Muğla açıklarında peş peşe deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Muğla açıklarında peş peşe deprem! AFAD duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 03:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 03:23

Ege Denizi'nde gece saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremlere dair verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Muğla açıklarında peş peşe deprem! AFAD duyurdu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Ege Denizi'nde Muğla açıklarında gece saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
İlk deprem saat 02.43'te, 4.1 büyüklüğünde ve 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İlk sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine 167.95 kilometre uzaklıkta oluştu.
İkinci deprem saat 02.50'de, 4.2 büyüklüğünde ve 6.75 kilometre derinlikte kaydedildi.
İkinci sarsıntının Datça'ya 169.72 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Depremlere ilişkin veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

İLK DEPREM 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 02.43'te meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak açıklanan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla açıklarında peş peşe deprem! AFAD duyurdu

Sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 167.95 kilometre uzaklıkta oluştu.

https://x.com/DepremDairesi/status/2107620401123623186

EGE'DE BİR SARSINTI DAHA

Saatler 02.50'yi gösterdiğinde Ege Denizi'nde bir sarsıntı daha yaşandı. Datça'ya 169.72 kilometre uzaklıktaki depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu duyuruldu. İkinci depremin derinliği 6.75 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2107622549018341551

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