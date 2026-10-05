Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün öğle saatlerinden sonra 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bölgede tedirginlik artarken kısa süre sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gün boyu yaşanan deprem fırtınası sabaha kadar devam etti. Adana'da en büyüğü 4,4 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş bölgedeki sarsıntılar ve fay hatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin ardından Adana'da en büyüğü 4.4 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 depremin ana şok darbelerinin ilk aşamasının devamındaki artçılarla büyük ölçüde sönümlendiğini belirtti. Bektaş, Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki stres transferinin yıllarca sürebileceğini ve orta büyüklükteki depremlerde zemin büyütmesi kaynaklı hasarlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Fay zonunun zayıf olduğunu ve büyük bir deprem enerjisi biriktiremediğini ifade eden Bektaş, panik yapmaya gerek olmadığını aktardı. Bektaş, bu depremlerin 2023 Kahramanmaraş depremlerinden bağımsız olduğunu ve kesin bir şekilde 'büyük bir deprem geliyor' denilemeyeceğini belirtti.

OSMAN BEKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana ve Osmaniye'de art arda meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ŞOKUN İLK AŞAMASI ATLATILDI"

3 depremin ana şok darbelerinin ilk aşamasının atlatıldığını belirten Osman Bektaş, "Kısa aralıklarla meydana gelen 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşaması, devamındaki 4.4, 4.3 ve 4.1'lik depremlerle büyük ölçüde sönümleniyor" ifadelerini kullandı.

"STRES TRANSFERİ YILLARCA SÜREBİLİR"

Ancak buna rağmen sürecin henüz bitmediği uyarısında bulunan Prof. Dr. Bektaş, "2023 ve sonrasındaki depremlerin Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki zamana bağlı viskoelastik stres transferi yıllarca sürebilir. Bu nedenle orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmeli" dedi.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Öte yandan dünkü depremlerin ardından TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Adanalıların panik yapmasına gerek yok. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Yani zayıf faylar." diyerek yüreklere su serpti.

Üç depremin 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinden bağımsız olduğunu belirten Bektaş, "Artçı değil tam tersine deprem büyüyor. Yani 4.8, 4.9, 5.2 derseniz bağımsızdır. 2023'te olan büyük depremlerin bu fay üzerindeki etkileri demek daha doğru olabilir. Ama büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Kesin bir şekilde 'büyük bir deprem geliyor' demek mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.