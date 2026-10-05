Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün öğle saatlerinden sonra 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bölgede tedirginlik artarken kısa süre sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gün boyu yaşanan deprem fırtınası sabaha kadar devam etti. Adana'da en büyüğü 4,4 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana ve Osmaniye'de art arda meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
3 depremin ana şok darbelerinin ilk aşamasının atlatıldığını belirten Osman Bektaş, "Kısa aralıklarla meydana gelen 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşaması, devamındaki 4.4, 4.3 ve 4.1'lik depremlerle büyük ölçüde sönümleniyor" ifadelerini kullandı.
Ancak buna rağmen sürecin henüz bitmediği uyarısında bulunan Prof. Dr. Bektaş, "2023 ve sonrasındaki depremlerin Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki zamana bağlı viskoelastik stres transferi yıllarca sürebilir. Bu nedenle orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmeli" dedi.
Öte yandan dünkü depremlerin ardından TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Adanalıların panik yapmasına gerek yok. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Yani zayıf faylar." diyerek yüreklere su serpti.
Üç depremin 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinden bağımsız olduğunu belirten Bektaş, "Artçı değil tam tersine deprem büyüyor. Yani 4.8, 4.9, 5.2 derseniz bağımsızdır. 2023'te olan büyük depremlerin bu fay üzerindeki etkileri demek daha doğru olabilir. Ama büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Kesin bir şekilde 'büyük bir deprem geliyor' demek mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.