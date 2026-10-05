Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 07:02

Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün 4,8 ve 4.9 büyüklüğünde, Osmaniye'de ise 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgeyi tedirgin eden sarsıntılar sabaha kadar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana Ovası'nı işaret eden Osman Bektaş, bölgedeki stres transferinin yıllarca sürebileceğini belirtip "Orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmeli" uyarısını yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 07:02

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün öğle saatlerinden sonra 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bölgede tedirginlik artarken kısa süre sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gün boyu yaşanan deprem fırtınası sabaha kadar devam etti. Adana'da en büyüğü 4,4 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş bölgedeki sarsıntılar ve fay hatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Depremlerin ardından Adana'da en büyüğü 4.4 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 depremin ana şok darbelerinin ilk aşamasının devamındaki artçılarla büyük ölçüde sönümlendiğini belirtti.
Bektaş, Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki stres transferinin yıllarca sürebileceğini ve orta büyüklükteki depremlerde zemin büyütmesi kaynaklı hasarlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Fay zonunun zayıf olduğunu ve büyük bir deprem enerjisi biriktiremediğini ifade eden Bektaş, panik yapmaya gerek olmadığını aktardı.
Bektaş, bu depremlerin 2023 Kahramanmaraş depremlerinden bağımsız olduğunu ve kesin bir şekilde 'büyük bir deprem geliyor' denilemeyeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

OSMAN BEKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana ve Osmaniye'de art arda meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin

"ŞOKUN İLK AŞAMASI ATLATILDI"

3 depremin ana şok darbelerinin ilk aşamasının atlatıldığını belirten Osman Bektaş, "Kısa aralıklarla meydana gelen 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşaması, devamındaki 4.4, 4.3 ve 4.1'lik depremlerle büyük ölçüde sönümleniyor" ifadelerini kullandı.

Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin

"STRES TRANSFERİ YILLARCA SÜREBİLİR"

Ancak buna rağmen sürecin henüz bitmediği uyarısında bulunan Prof. Dr. Bektaş, "2023 ve sonrasındaki depremlerin Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki zamana bağlı viskoelastik stres transferi yıllarca sürebilir. Bu nedenle orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmeli" dedi.

Osman Bektaş Adana depremi için uyardı: Yıllarca sürebilir, dikkat edin

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Öte yandan dünkü depremlerin ardından TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Adanalıların panik yapmasına gerek yok. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Yani zayıf faylar." diyerek yüreklere su serpti.

Üç depremin 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinden bağımsız olduğunu belirten Bektaş, "Artçı değil tam tersine deprem büyüyor. Yani 4.8, 4.9, 5.2 derseniz bağımsızdır. 2023'te olan büyük depremlerin bu fay üzerindeki etkileri demek daha doğru olabilir. Ama büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Kesin bir şekilde 'büyük bir deprem geliyor' demek mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Güneyli'den Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından artçı uyarısı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.