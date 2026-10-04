Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

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İstanbul
Ege Denizi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan bir sarsıntı kaydedildi.
AFAD depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 6.73 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.
https://x.com/DepremDairesi/status/2106549343482187961
Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.