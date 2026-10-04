Ege Denizi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde merkez üssü Girit Adası olan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olarak kaydedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,4 ve derinliğini 6.73 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GİRİT ADASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan bir sarsıntı kaydedildi.

AFAD: 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 6.73 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2106549343482187961

Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.