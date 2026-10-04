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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 04:15
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 04:20

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Girit Adası'nda deprem oldu. AFAD depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 04:15
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 04:20

'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Ege Denizi'nde merkez üssü Girit Adası olan bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olarak kaydedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4,4 ve derinliğini 6.73 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GİRİT ADASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunanistan'ın olan bir sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD: 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 6.73 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2106549343482187961

Depreme ilişkin 'nden de açıklama geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

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ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#Girit Adası
#Ege Denizi
#Gündem
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