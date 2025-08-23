Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Denizli ve Malatya'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 17:24

'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru henüz bilinmeyen sebeple çıktı.

Denizli ve Malatya'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve ekipleri sevk edildi.

Denizli ve Malatya'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına 1 yangın helikopteri de havadan destek veriyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli ve Malatya'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

MALATYA DA YANIYOR!

'da Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir araziye yayılan yangında 1 ev zarar gördü. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da sokak ortasında dehşet! Kadına yumrukla, arkadaşına bıçakla saldırdı
Çanakkale orman yangını kontrol altında
ETİKETLER
#itfaiye
#orman yangını
#malatya
#denizli
#Doğanyol
#Orman Müdürlüğü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.