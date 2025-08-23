Denizli ve Malatya'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına 1 yangın helikopteri de havadan destek veriyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

MALATYA DA YANIYOR!

Malatya'da Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir araziye yayılan yangında 1 ev zarar gördü. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.