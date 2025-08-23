Çanakkale orman yangını kontrol altında

Çanakkale Gelibolu ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını ciğerlerimizi kül etti. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Saat 13.45 sıralarında Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre yangın tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Gelibolu’da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

