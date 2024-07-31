Denizli’de cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü: Müge'nin Malisi geliyor!

31 Temmuz 2024 23:03 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:04

Çorum'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Çorum'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Denizli’nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olay toplumu derinden sarstı. Edinilen bilgilere göre, geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.A.E. (37) ile eşi Müge Elbeli (34) arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.E., eşini vahşice bıçaklayarak öldürdü.

“MÜGE’NİN MALİSİ GELİYOR”

Denizli'de cezaevinden yeni çıkan şahıs, üç çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadından geriye, katili olan kocasının cezaevinden çıkışını kutladığı “Müge'nin Malisi geliyor” şeklindeki sosyal medya paylaşımı kaldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.A.E. (37) ile eşi Müge Elbeli (34) arasında akşamüzeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.E., Müge Elbeli'yi bıçakla öldürdü. Olayın ardından M.A.E., 20 K 3969 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Müge Elbeli'nin aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Müge Elbeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayet zanlısı M.A.E.'yi yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.