Denizli'de deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Denizli’nin Güney ilçesinde saat 12.38’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Verilere göre 11.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Veri
|Değer
|Büyüklük
|4.0 (Mw)
|Yer
|Güney (Denizli)
|Tarih
|2026-04-07
|Saat
|12:38:51 TSİ
|Enlem
|38.07333 N
|Boylam
|28.98972 E
|Derinlik
|11.11 km
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem Denizli kent merkezi ile Buldan, Sarayköy, Çal ilçelerinde, Aydın’ın Nazilli ve Buharkent ilçeleri ile Uşak’ın Eşme ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.