Denizli'de deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Denizli’nin Güney ilçesinde saat 12.38’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Denizli'de deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi Denizli'nin Güney ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 12.38'de 11.11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı ancak can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, Denizli'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK

Verilere göre 11.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Güney (Denizli)

Tarih: 2026-04-07

Saat: 12:38:51 TSİ

Enlem: 38.07333 N

Boylam :28.98972 E

Derinlik: 11.11 km

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Denizli kent merkezi ile Buldan, Sarayköy, Çal ilçelerinde, Aydın’ın Nazilli ve Buharkent ilçeleri ile Uşak’ın Eşme ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.