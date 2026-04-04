Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 08:52’de merkez üssü Van olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Van'daki deprem sonrası Osman Bektaş'tan uyarı! İki ihtimali açıkladı Van merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlar, bölgenin fay mekanizmasını ve enerji boşalımı ihtimallerini değerlendirdi. AFAD verilerine göre, bu sabah saat 08:52'de merkez üssü Van olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Deprem Uzmanı Osman Bektaş, 2011 Van Depremi ile güncel sarsıntı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, sistemin hâlâ gerilme uyumu içinde olduğunu belirtti. Bektaş, yer kabuğunun kilitli kalması veya sürünme yapması arasındaki farkın enerji birikimi ve risk açısından hayati olduğunu vurguladı. Bektaş, bilimsel verilerin bölgede enerjinin sürünme yoluyla boşaldığını gösterdiğini ifade etti.

Depremin ardından gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntıyı değerlendiren Deprem Uzmanı Osman Bektaş, bölgedeki fay mekanizmasına dikkat çekerek vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

"SİSTEM HÂLÂ GERİLME UYUMU İÇİNDE"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2011 yılındaki büyük Van depremi ile güncel sarsıntı arasındaki ilişkiyi kuran Bektaş, yer kabuğunun derinliklerindeki hareketliliğe dikkat çekti. 2011 depreminde fayın sığ kesimlerinin tam kırılmadığını belirten Bektaş, şunları kaydetti: "2011 Van Depremi derinde (12–17 km) 7–9 m kayma üretirken sığ kesim sınırlı kırıldı. Bu sabah Tuşba’da gerçekleşen M5.2 büyüklüğündeki deprem, sistemin hâlâ bir gerilme uyumu içinde olduğunu gösteriyor."

ENERJİ BOŞALIYOR MU, YOKSA RİSK Mİ SÜREÇTE?

Bektaş, kamuoyunda en çok merak edilen "Daha büyük bir deprem gelir mi?" sorusuna ise yer kabuğunun davranış biçimi üzerinden cevap verdi. Kabuğun "kilitli" kalması ile "sürünme" yapması arasındaki farkın hayati olduğunu vurgulayan uzman isim, mevcut verileri şu şekilde yorumladı: "Üst kabuk kilitliyse, enerji birikmeye devam eder ve risk sürer. Üst kabuk sürünüyorsa, yer kabuğu yavaş hareketlerle enerjiyi boşaltıyor demektir."

"BİLİMSEL VERİLER SÜRÜNME DİYOR"

Bektaş, Van için yaptığı değerlendirmeyi umut verici bir cümleyle tamamladı: "Bilimsel veriler sürünme diyor." Bu ifade, bölgedeki enerjinin büyük bir kırılma yerine, daha küçük ve orta ölçekli sarsıntılarla tahliye edildiğine işaret ediyor.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Sarsıntının sabah saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle birçok vatandaş sokağa döküldü. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Valilikten yapılan açıklamada ise saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ve şu an için olumsuz bir durumun bildirilmediği ifade edildi.