
Editor
 | Özge Sönmez

Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AFAD'tan alınan son verilere göre Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada saha taramalarının devam ettiği, olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

KAYNAK:
AA
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 09:04
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 10:20

'tan alınan son verilere göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08:52'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı açıklandı.
AFAD'a göre deprem, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08:52'de 5.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 ve derinliğini 8,1 kilometre olarak duyurdu.
AFAD, deprem sonrası Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerinde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığını bildirdi.
Deprem uzmanı Doç. Dr. Hamdi Alkan, günler önce Van bölgesine dikkat çekerek ortalama 30 yılda bir büyük depremin meydana geldiğini ve kısa vadede 7'den büyük deprem beklemediklerini belirtmişti.
Veri KaynağıKonumBüyüklükSaatDerinlik
AFADVan, Tuşba5.208:527 kilometre

KANDİLLİ 5,1 OLARAK DUYURDU

Kandilli ise Van'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği ise 8.1 kilometre olarak kaydedildi.

KuruluşMerkez ÜssüBüyüklük (Richter)Derinlik (km)
Kandilli RasathanesiVan5,18,1

AFAD'TAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD yaptığı yeni bilgilendirmede, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki depremde şu anda herhangi bir olumsuz yoktur.

Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.

"CAN KAYBI VE OLUMSUZLUK YOK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de, 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

"ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINDA AKSAKLIK YOK"

Bakan Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

Merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz.

UZMAN İSİM GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI

Doç. Dr. Hamdi Alkan sadece günler önce Van'a dikkat çekmişti. Alkan, Van bölgesinde ortalama 30 yılda bir büyük bir depremin meydana geldiğini belirterek uyarılarda bulunmuştu.

Alkan bölgede 7'den büyük deprem beklemediklerini belirterek şu açıklamaları yapmıştı:

"Yakın zamanda büyük depremlerin olmasıyla ilişkili olarak geri dönüşüm ve tekrarlama periyotlarını hesapladığımızda, kısa vadede Van Gölü ve civarında 7'den büyük magnitüdlü bir deprem beklemenin doğru bir öngörü olmadığını gördük. Tabii ki bu durum önlem almayacağımız anlamına gelmez; çünkü büyük depremlerin belli bir geri dönüşümü, fayların göreceli hareketlerine göre de bir enerjinin birikmesi ve boşalması durumu vardır. Burada asıl dikkat etmemiz gereken konu, Van şehir merkezi ve civarının, yani Van Gölü havzasının jeolojisidir. Şehir merkezinin özellikle göle yakın kısımlarında göl çökelleri dediğimiz kalın alüvyal sedimanter birimler mevcuttur. Edremit ilçesinden batıya gittiğinizde metamorfik, yani daha sağlam bir yapı varlığından bahsedebiliyoruz. Erciş ve civarına baktığınızda ise göle yakın yerlerde yumuşak birimler varken, uzaklaştıkça volkanizmanın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla şehir merkezi ve civarında çok sağlam olmayan bir zemine sahibiz. Ancak güncel deprem yönetmeliğini dikkate alarak yapılarımızı bu şekilde inşa ettiğimizde, bu sorunun da üstesinden gelmiş oluruz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana elektrik kesintisi 4-5-6 Nisan listesi! Ceyhan, Çukurova, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Arabanızın klimasındaki o gizli tuşa hiç bastınız mı? Sadece tek bir dokunuşla yakıt tüketimini azaltmak mümkünmüş
Bolu Belediyesi’ne operasyon! Ekipler arama yapıyor

