Denizli'de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu

16 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:26

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Polis alarma geçti! Park halindeki araçtan çıkanlar şoke etti!

Polis alarma geçti! Park halindeki araçtan çıkanlar şoke etti!

Korkunç kaza Denizli'nin Çal ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Bölgenin kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaşabildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.