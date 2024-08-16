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Denizli'de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:26
Denizli&#039;de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Meydan gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza Denizli'nin Çal ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Denizli'de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu - 1. Resim

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Bölgenin kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaşabildi.

Denizli'de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu - 2. Resim

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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