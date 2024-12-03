Denizli'de korkunç kaza! Otobüsün yan tarafı tamamen koptu: Ölü ve yaralılar var

03 Aralık 2024 08:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:25

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Feci kazada otobüsün yan tarafı koptu, yolcular büyük panik yaşadı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi’nde Didim-Alanya seferi yapan otobüs​, akaryakıt istasyonundan çıkan tır​ ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından çekilen fotoğraflar ise şaşkına çevirdi. Otobüsün yan tarafının tamamen koptuğu ve yolcu koltuklarının yola savrulduğu görüldü.

OTOBÜSÜN SAĞ TARAFI PARÇALANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs metrelerce sonra güçlükle durabildi. Kazaya uykuda yakalanan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, büyük maddi hasar oluşan otobüsten kopan parçalar karayoluna saçıldı. Kazada otobüsün tek koltuklu olan sağ tarafında yolculuk eden Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli​ ve Sarayköy’deki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.