Denizli'de orman yangını: Alevler kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor
Denizli'de birçok noktada çıkan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Denizli'de Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye hemen havadan ve karadan müdahale başladı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale, günün ağarmasıyla yeniden başladı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Ekiplerin müdahalesiyle Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar kontrol altına alındı. Babadağ yangınına ise havanın kararmasıyla sadece yer ekipleriyle müdahale edebildi.
Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, bölgedeki son durumu aktardı. Babadağ'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.