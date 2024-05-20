Denizli'de yurtta kalan 97 öğrenci hastanelik oldu

20 May 2024 12:44 - Güncelleme : 20 May 2024 12:44

İzmir'de DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var

Denizli'de Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Çivril öğrenci yurdunda meydana gelen zehirlenme olayı gece saatlerinde karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi problemi yaşayan öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına müracaat etmesiyle anlaşıldı.

Benzer şikayetlerin diğer öğrencilerde de görüşmeye başlaması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

97 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zehirlenme belirtileri gösteren 97 öğrenci, ambulanslara Denizli’deki çeşitli hastanelere yönlendirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yurtta barınan bazı öğrencilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği tespit edildi. Tedavileri tamamlanan 93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.