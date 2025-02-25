Deprem bölgesine gönderilen yataklarla ilgili skandal iddia! Valilikten açıklama geldi

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay'ın Altınözü ilçesinde AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatak, battaniye ve mobilyaların fuhuş yapılan bir masaj salonunda kullanıldığı iddia edildi. Haberin infiale neden olmasının ardından Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

Hatay Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatakların masaj salonunda kullanıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, iddiaya konu olan masaj salonunun incelendiği belirtildi.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Açıklamada, "İş yerinde Valiliğimizce yapılan idari denetim ve adli aramada AFAD'a ait herhangi bir malzemeye rastlanmamıştır. Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İddialarda adı geçen kamu personeli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

GEREKLİ TAHKİKATLAR YAPILDI

"Haberlere konu olan ve hakkında zimmet suçundan tahkikat başlatılan A.Z. isimli kamu görevlisinin kendisine ait iş yerinde, ikametinde, deposunda ve konteynerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Ele geçirilen malzemeler AFAD İl Müdürlüğünden görevlendirilen personele teslim edilmiştir. İlgili şahsın görevinden açığa alındığı, hakkında idari ve adli soruşturmaların devam etmekte olduğu hususları basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."