Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Deprem bölgesine gönderilen yataklarla ilgili skandal iddia! Valilikten açıklama geldi

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay'ın Altınözü ilçesinde AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatak, battaniye ve mobilyaların fuhuş yapılan bir masaj salonunda kullanıldığı iddia edildi. Haberin infiale neden olmasının ardından Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deprem bölgesine gönderilen yataklarla ilgili skandal iddia! Valilikten açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 15:22

Hatay Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatakların masaj salonunda kullanıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, iddiaya konu olan masaj salonunun incelendiği belirtildi.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Açıklamada, "İş yerinde Valiliğimizce yapılan idari denetim ve adli aramada AFAD'a ait herhangi bir malzemeye rastlanmamıştır. Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İddialarda adı geçen kamu personeli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

GEREKLİ TAHKİKATLAR YAPILDI

"Haberlere konu olan ve hakkında zimmet suçundan tahkikat başlatılan A.Z. isimli kamu görevlisinin kendisine ait iş yerinde, ikametinde, deposunda ve konteynerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Ele geçirilen malzemeler AFAD İl Müdürlüğünden görevlendirilen personele teslim edilmiştir. İlgili şahsın görevinden açığa alındığı, hakkında idari ve adli soruşturmaların devam etmekte olduğu hususları basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet korumasındaki çocuklar kayıp mı? Bakanlıktan skandal iddialarla ilgili açıklama
DMM'den İngiliz The Guardian'a yalanlama! "Atık" iddiası çürütüldü
Türk Hava Kurumu hakkındaki iddialara yalanlama!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.