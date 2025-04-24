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 | Murat Makas

Deprem sebebiyle İstanbul’a sığınan afetzedeler tedirgin! Memlekete dönüş başladı, ek seferler bile tükeniyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere taşınan afetzedeler endişeli. İstanbul’da yaşanan 6.2’lik deprem sonrası afetzedeler memleketine dönmeye başladı. Bazı otobüs firmalarında ek seferlerin tükendiği belirtiliyor.

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Deprem sebebiyle İstanbul’a sığınan afetzedeler tedirgin! Memlekete dönüş başladı, ek seferler bile tükeniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 15:00

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası panik yaşayan birçok vatandaş memleketine dönmek istiyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle bölgedeki vatandaşlar asrın felaketi sonrası büyükşehirler başta olmak üzere çevre illere göç etmişlerdi.

Deprem sebebiyle İstanbul’a sığınan afetzedeler tedirgin! Memlekete dönüş başladı, ek seferler bile tükeniyor

Deprem tedirginliği yaşayan afetzede vatandaşlar, geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden olumsuz etkilenerek memleketlerine dönmeye başladı. İstanbul - Hatay arasında sefer yapan otobüslerde biletlerin hepsi satılırken, firmalar tarafından çıkarılan ek seferlerde de biletler tükendi.

"İLK BİLETİ BULDUM VE HEMEN GELDİM"

Asrın felaketi sonrası eğitim için İstanbul'a gittiğini ifade eden Senem Doğan, "Ben İstanbul'da okuyorum, Hatay'a geldim. 6 Şubat depreminden sonra okumaya gitmiştim, bir daha depreme yakalandım. Çok mutsuzum, hiçbir önlem alınmıyor. Önlem alınsın artık, oradaki insanlar çaresiz. Herkes İstanbul'dan kaçmaya çalışıyor. Daha önce deprem yaşadığım içi ilk bileti buldum ve hemen geldim. Okulumda var, ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar dönmek zorundayım" dedi.

Deprem sebebiyle İstanbul’a sığınan afetzedeler tedirgin! Memlekete dönüş başladı, ek seferler bile tükeniyor

"DEPREMDEN KORKTUK VE GELDİK"

Geçtiğimiz gün yaşanan deprem sonrası ailesiyle birlikte memleketine döndüğünü ifade eden Zehra Aslan, "İstanbul'dan geliyoruz, Altınözü'ne gidiyoruz. Oğlum İstanbul'daydı bende yanlarına misafir olarak gitmiştim. Depremden korktuk ve geldik" dedi.

"GÜNDE 11 SEFERİMİZ VAR HEPSİ DOLU"

Bir otobüs firması görevlisi Turgay Kaplan, İstanbul - Hatay arası seferlerde boş yer kalmadığını ifade ederek, "İstanbul - Hatay arası tüm seferlerimiz dolu. Hiç boş yerimiz yok. Günde 11 seferimiz var hepsi dolu, ek seferlerimiz de doldu şu an. Yerlerimiz hiç kalmadı, depremden dolayı bayağı yoğun" dedi.

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