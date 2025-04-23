Depreme karşı hazırlıklı olmak için neler yapabiliriz? Hayat kurtaran 5 kritik önlem

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından panik havası tüm şehri sardı. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması, bu felaketlerin her an yaşanabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki depreme karşı hazırlıklı olmak için neler yapabiliriz? İşte 5 kritik madde.

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her an deprem riskiyle karşı karşıya olan bir ülke ve bilhassa büyükşehirlerde yaşanan sarsıntılar, hem fiziksel hasara hem de toplumda derin kaygılara neden oluyor.

Son olarak İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki son deprem bu gerçeği bir kez daha acı biçimde hatırlattı. Depremin ardından yaşanan panik, hazırlıklı olmanın ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koydu.

Her ne kadar depremleri önlemek mümkün olmasa da, alacağımız önlemlerle can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizde. Peki depreme karşı hazırlıklı olmak için neler yapabiliriz? Rehberimizde, depreme karşı bireysel ve aile düzeyinde alınabilecek en kritik önlemleri ele alıyoruz.

1) ACİL DURUM PLANI HAZIRLA

Mutlaka aile bireyleriniz ile birlikte bir acil durum planı oluşturun. İlk adım olarak toplanma yerlerini belirleyin, olası bir deprem anında birbirinizle WhatsApp gibi internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarından mı yoksa başka bir yöntemle mi, nasıl iletişim kuracağınızı netleştirin.

Deprem anında soğukkanlılığı korumak çok zor, bazı kişiler için imkansız. Ancak en çok da çocuklar ve yaşlılar gibi nispeten daha savunmasız kişilerin panik anında yardıma ihtiyacı olabiliyor. Bu nedenle özellikle çocuklara ve yaşlılara özel önlemler almanızda fayda var.

2) DEPREM ÇANTASI HAZIRDA OLSUN

İçinde su, kuru gıda, el feneri, pil, powerbank, ilk yardım seti, yedek giysi, önemli evrakların fotokopileri ve kişisel hijyen ürünlerinin olduğu bir deprem çantası hazırlayın. Bu çantayı kapı yakınlarında kolayca erişilebilecek bir yerde tutun. Dolap veya gardırop gibi deprem anında yıkılacak yerlere koymayın.

3) EVİNİZİ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİN

Dolap, kitaplık, TV gibi devrilebilecek eşyaları mutlaka duvara sabitleyin. Camlı dolapların camlarını kırılmaz filmle kaplayın. Ek olarak oturduğunuz binada yapısal bir sorun varsa bir uzmana danışarak gerekli güçlendirmeleri de yaptırmanızda fayda var.

4) YAŞAM ÜÇGENİ BİLİNCİNİ EDİNİN

Deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayın. Güvenli bir eşyanın (kanepe, sağlam masa vs.) yanında (ama altında değil) kendinize yaşam üçgeni oluşturacak şekilde pozisyon alın. Camlardan ve devrilebilecek eşyalardan uzak durun.

5) EN ÖNEMLİSİ: BİLGİ KAYNAKLARINIZ GÜNCEL OLSUN

Deprem anında özellikle sosyal medya mecraları üzerinden dezenformasyon ve yalan bilgi yayılımı çok fazla oluyor. Doğru bilgiye ulaşmak için AFAD, Kandilli, valilikler ve belediye gibi resmi kurumlardan gelen bilgilere itibar edin. Sosyal medyada yayılan panik oluşturabilecek içeriklerden kaçının.