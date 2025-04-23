İstanbul'da art arda deprem: Halk sokaklara döküldü: Silivri'de cami hoparlöründen uyarı yapıldı

Deprem anında evde en güvenli yer neresi?

Güvenli yerler; sağlam nesnelerin altı ya da yanı ve koridor içleridir. Riskli yerler ise pencere ve ayna çevreleri, düşebilecek nesnelerin çevresi, fırın, buzdolabı, mutfak dolabı ve kapı altları olarak belirtilmiştir.