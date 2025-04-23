İstanbul'da art arda deprem: Halk sokaklara döküldü: Silivri'de cami hoparlöründen uyarı yapıldı
İstanbul'da bugün en büyüğü 6.2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntıların ardından birçok kişi evlerini terk ederek açık alanlara yöneldi. Parklar, bahçeler ve sokaklar insanlarla doldu.
Özellikle Silivri'de yaşanan panik havası dikkat çekerken, bölgedeki camilerden yapılan anonsta vatandaşlara, olası risklere karşı hasar görmüş binalardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Deprem anında evde en güvenli yer neresi?
Güvenli yerler; sağlam nesnelerin altı ya da yanı ve koridor içleridir. Riskli yerler ise pencere ve ayna çevreleri, düşebilecek nesnelerin çevresi, fırın, buzdolabı, mutfak dolabı ve kapı altları olarak belirtilmiştir.