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Derbi için kaç polis görevlendirildi? O iddialara yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiasının doğru olmadığını, güvenlik tedbirleri kapsamında toplamda 10 bin 30 personelin görev yaptığını açıkladı.

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Derbi için kaç polis görevlendirildi? O iddialara yalanlama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:47

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiasıyla ilgili açıklamada bulunarak yalanladı.

PAYLAŞIMLAR SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiası doğru değildir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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