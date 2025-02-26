Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yildiz

BBC'nin 'Türkiye, Suriye'de etnik grupları hedef alıyor' iddiasına yalanlama!

BBC'de sabah saatlerinde yer alan, "Hâlâ Savaştayız... Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu haberde, Türkiye’nin Suriye’de etnik grupları hedef aldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BBC'nin 'Türkiye, Suriye'de etnik grupları hedef alıyor' iddiasına yalanlama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 18:53

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'de yer alan "Hâlâ Savaştayız: Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haberin manipülatif ifadeler içerdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu haberde, Türkiye'nin Suriye'de etnik grupları hedef aldığına dair yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Yetkililer, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının sivil halkın veya herhangi bir etnik grubun hedef alınmasına yönelik olmadığını vurgulayarak, operasyonların doğrudan terör örgütlerine karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

'TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE EDİYOR'

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne öncelik verdiği ve PKK/YPG ile DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı meşru mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

Resim

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'de yayımlanan "Hâlâ Savaştayız... Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haber manipülatif ifadeler içermektedir.

Bahse konu haberde, Türkiye’nin Suriye’de etnik grupları hedef aldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Suriye'de yürütülen operasyonlar, sivil halk veya herhangi bir etnik gruba değil, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir.

Türkiye, Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne öncelik verirken, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı meşru terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmakta, bölgedeki insani yardım çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Baas rejiminin sona ermesinin ardından kurulan yeni Suriye yönetiminin, ülkenin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde ulusal birlik ve beraberliği tesis etme çabaları güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1894766257561284896

Sıkça Sorulan Sorular

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ne yapar?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltıcı, manipülatif ve yanlış bilgilere karşı korumak amacıyla faaliyet gösteren bir birimdir. Bu merkez, özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan dezenformasyon içeriklerini tespit ederek doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşır. Resmî kurumlarla iş birliği içinde çalışarak yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye yönelik açıklamalar yapar ve bilgilendirici içerikler üretir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Feyza Aktan'ın şikayeti ortaya çıktı! Özcan Deniz'in darp iddialarını yalanlamıştı
DMM'den İngiliz The Guardian'a yalanlama! "Atık" iddiası çürütüldü
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.