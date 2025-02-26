BBC'nin 'Türkiye, Suriye'de etnik grupları hedef alıyor' iddiasına yalanlama!

BBC'de sabah saatlerinde yer alan, "Hâlâ Savaştayız... Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu haberde, Türkiye’nin Suriye’de etnik grupları hedef aldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'de yer alan "Hâlâ Savaştayız: Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haberin manipülatif ifadeler içerdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu haberde, Türkiye'nin Suriye'de etnik grupları hedef aldığına dair yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Yetkililer, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının sivil halkın veya herhangi bir etnik grubun hedef alınmasına yönelik olmadığını vurgulayarak, operasyonların doğrudan terör örgütlerine karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

'TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE EDİYOR'

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne öncelik verdiği ve PKK/YPG ile DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı meşru mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'de yayımlanan "Hâlâ Savaştayız... Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haber manipülatif ifadeler içermektedir.

Bahse konu haberde, Türkiye’nin Suriye’de etnik grupları hedef aldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Suriye'de yürütülen operasyonlar, sivil halk veya herhangi bir etnik gruba değil, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir.

Türkiye, Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne öncelik verirken, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı meşru terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmakta, bölgedeki insani yardım çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Baas rejiminin sona ermesinin ardından kurulan yeni Suriye yönetiminin, ülkenin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde ulusal birlik ve beraberliği tesis etme çabaları güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1894766257561284896