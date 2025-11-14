Menü Kapat
14°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Derince Limanı'nda 1 ton 508 bin kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli Derince Limanında yapılan operasyonda 1 ton 508 bin kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 5 şüpheli de yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
07:57
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

" Limanında dün yaptığımız operasyonumuzda;

"1 ton 508 bin kg " maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ankara İl Müdürlüğümüz koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 5 şüpheliyi yakaladık.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

