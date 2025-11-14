Altın yine rekora koşuyor! Gram altın yükselişe geçti: İşte 14 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatlarındaki yükseliş son işlem gününde de devam ediyor. Tarihi rekorlardan sonra 3 haftalık bir düşüş dönemi yaşayan altın kendini toparlamaya başladı. Hafta ortasında başlayan yükseliş 14 Kasım Cuma gününde de kendini gösterdi. Altın fiyatları son 3 haftanın en yüksek seviyesine koşuyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Kasım Cuma 2025 altın fiyatları...
ALIŞ: 39.403,00 TL
SATIŞ: 39.999,00 TL
ALIŞ: 38.471,00 TL
SATIŞ: 38.849,00 TL
ALIŞ: 39.507,00 TL
SATIŞ: 39.862,00 TL
ALIŞ: 5.383,98 TL
SATIŞ: 5.641,90 TL
ALIŞ: 4.205,03 dolar
SATIŞ: 4.205,60 dolar
ALIŞ: 5.715,85 TL
SATIŞ: 5.716,61 TL
ALIŞ: 9.647,00 TL
SATIŞ: 9.749,00 TL