Altın yine rekora koşuyor! Gram altın yükselişe geçti: İşte 14 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş son işlem gününde de devam ediyor. Tarihi rekorlardan sonra 3 haftalık bir düşüş dönemi yaşayan altın kendini toparlamaya başladı. Hafta ortasında başlayan yükseliş 14 Kasım Cuma gününde de kendini gösterdi. Altın fiyatları son 3 haftanın en yüksek seviyesine koşuyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Kasım Cuma 2025 altın fiyatları...