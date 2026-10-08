Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın yarın hatırlatan Uraloğlu, projenin Türkiye’nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlanması açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Dev projede ilk düdük için geri sayım: Asya ile Avrupa’yı bağlayan hızlı tren hattı açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına bağlayan ve Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'yi hızlı trenle buluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın hizmete alınacağını duyurdu. Hattın açılmasıyla birlikte hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısı 11'den 14'e çıkacak. Çift hatlı, elektrikli ve saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hat kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez yapıldı. Halkalı-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona yükselecek. Kapıkule Gar Sahası'ndaki genişletme çalışmalarıyla gümrük ve muayene işlemleri hızlandırılarak bekleme süreleri azaltılacak. Hedef doğrultusunda 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 14'ten 27'ye yükseltilmesi planlanıyor.

“SINIR ÖTESİ BAĞLANTIYI DAHA GÜÇLÜ BİR KORİDORLA TAÇLANDIRACAĞIZ”

Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor’un Avrupa’daki ucu Halkalı-Kapıkule hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çerkezköy-Kapıkule hattının uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitesini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat; hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir" dedi.

“AVRUPA’YA AÇILAN KRİTİK KAPILARINDAN BİRİ”

153 kilometrelik hattın Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın en uzun kesimi olduğunu ifade eden Uraloğlu, projenin Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan kritik kapılarından biri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, hattın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, Kalkınma Yolu Projesi’nin de batı ucunda yer aldığını söyledi.

“HIZLI TRENİN DOĞRUDAN ULAŞTIĞI İL SAYIMIZ 11’DEN 14’E ÇIKIYOR”

Bakan Uraloğlu, projenin Trakya açısından önemine dikkat çekerek, "Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, üç ili daha hızlı trenle buluşturuyoruz. Artık, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren konforuna kavuşuyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11’den 14’e çıkıyor" diye konuştu.

Uraloğlu, sıfırdan inşa edilen 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağına 353 kilometrelik ray seriminin daha eklendiğini ve toplam uzunluğun 2 bin 604 kilometreye ulaştığını söyledi.

"SAATTE 200 KİLOMETRE İŞLETME HIZINA UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI"

Çerkezköy-Kapıkule hattı kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa edildiğini belirten Uraloğlu, hattın çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde yapıldığını söyledi.

Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, test sürüşleri ve sertifikasyon süreçlerinin de tamamlandığını ifade etti.

"4 SAATLİK YOLCULUK 1,5 SAATE DÜŞECEK"

Halkalı-Kapıkule hattının doğu tarafındaki Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule kesimlerinin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek" dedi.

Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını açıkladı.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişeceğini belirten Uraloğlu, hattın bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

“SINIR GEÇİŞLERİNDEKİ BEKLEME SÜRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILIYOR”

Proje kapsamında Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran’daki istasyon binalarının daha modern ve yüksek kapasiteli şekilde tamamlandığını belirten Uraloğlu, Kapıkule Gar Sahası’ndaki genişletme çalışmalarına da dikkat çekti.

Uraloğlu, "Özellikle Kapıkule Gar Sahası’nda yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz" dedi.

"Artık Kapıkule’de, Avrupa’ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerini kullanan Uraloğlu, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında daha güçlü bir lojistik merkez haline geleceğini söyledi.

“ISPARTAKULE’Yİ HALKALI’YA BAĞLAYACAK SON KESİMDE ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE"

Bakan Uraloğlu, 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, "O kesimi de bu yıl bitmeden açmayı planlıyoruz" dedi.

"2028’E KADAR DOĞRUDAN HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYIMIZI 14’DEN 27’YE YÜKSELTECEĞİZ"

Türkiye’nin demiryolu yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, demiryolu ağının 2002’den bu yana 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını, sıfırdan 2 bin 604 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini söyledi.

Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "İnşallah, 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 14’den 27’ye yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

"KALKINMA YOLU PROJESİ İLE BÜYÜK FAV LİMANI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA BAĞLANACAK"

Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı destekleyecek yeni projelerin de sürdüğünü belirterek, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi’nin ilerlediğini söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı’nın Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanacağını belirten Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi’nin ihalesinin 14 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçirilecek projeyle İstanbul Boğazı’nda Marmaray’a alternatif yeni bir demiryolu hattına kavuşulacağını ifade etti.

"HEM KITALARI HEM DE AB İLE ÜLKEMİZİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK"

Çerkezköy-Kapıkule Hattı’nın Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, "Hattımızı yarın hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de AB ile ülkemizi birbirine bağlayacak ve iş birliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

Uraloğlu, hatla birlikte gelişecek ticari hareketliliğin bölge insanına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, projenin ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmalara, TCDD’ye ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ederek, "Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.