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 | Özge Sönmez

Devlet korumasındaki 5 çocuk intihara mı kalkıştı? DMM'den açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da Aile Bakanlığı’nın koruması altındaki 5 çocuğun çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Devlet korumasındaki 5 çocuk intihara mı kalkıştı? DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 11:45

İstanbul’da Aile Bakanlığı’nın koruması altındaki 5 çocuğun çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı yönündeki iddialara ilişkin DMM'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "hayati tehlike içeren olaylarda (ör. zehirlenme) intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği uyarınca düzenlenmiş bir evraktır" ifadeleri yer aldı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı”
haberi doğru değildir; aksi yönde sosyal medyaya yansıyan evrak;
adli bir kanaati değil, adli bir süreci ifade etmektedir.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir bakımevinde 5 çocuğun aynı çamaşır suyundan içtiklerini beyan etmeleri üzerine hastaneye sevk edilmeleri ve tedavilerinin tamamlanması ile ilgili gündeme getirilen iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastanenin ilgili uzmanları tarafından verilen görüş, çocukların kendilerine zarar verme niyeti taşımadıklarını ortaya koymaktadır. Yaşanan hadise sonrası çocuklara psikososyal destek hizmeti sağlanmaya devam edilmektedir.

Bu konuda iddiaya konu ifade tutanağı, adli uygulamalarına uygun olarak hayati tehlike içeren olaylarda (ör. zehirlenme) intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği uyarınca düzenlenmiş bir evraktır.

Bu tür olaylar adli vaka sayılarak adli makamlarca titizlikle incelenmekte, intihar şüphesi tutanağı düzenlenmekte ve bu kapsamda ifade alınmaktadır. Böylece olayın kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bakım ve koruma altındaki her bir çocuğun sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak; fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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