Dezenformasyona geçit yok! "ABD-İsrail" saldırıları üzerinden provokasyon yapan 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 38 hesaba erişim engeli getirildi. 73 hesap için ise içerik çıkarma kararı alındı.

Dezenformasyona geçit yok!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 22:49

İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda suç unsuru oluşturdukları tespit edilen 38 hesabına getirildi.

Dezenformasyona geçit yok! "ABD-İsrail" saldırıları üzerinden provokasyon yapan 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

"KORKU VE PANİK" AMACI TESPİT EDİLDİ

Söz konusu X, Facebook ve Instagram hesaplarının ABD-İsrail saldırılarına yönelik sosyal medya platformlarında vatandaşlar arasında korku ve panik meydana getirmek amacı barındıran, üreten, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundukları öğrenildi. Söz konusu hesapların tespitlerinin ardından erişim engeli kararı alınarak, hesap yöneticileri hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabında da içerik çıkarma kararı alındığı bildirildi.

