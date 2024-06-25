Dilan Polat ve Engin Polat için verilen tahliye kararının gerekçesi ortaya çıktı

25 Haziran 2024 16:58 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:10

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi kurşunlanmış ve başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme’ suçundan yargılandı.

Bugün görülen davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın tahliyesine karar verildi.

TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Ara kararda sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın müşteki Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi, dosyadaki tek tanık olarak görülen Halil İbrahim Kalkan’ın dinlenmiş olması, dosyaya etki edecek delilin kalmaması nedeniyle tahliyelerine karar verildiği belirtildi.

Ara kararda dosyanın İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki Barış Boyun dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği ancak olumsuz birleşme uyuşmazlığı çıktığı da kaydedildi. Dosyanın, görevli mahkemenin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde gönderilmesine hükmedildi.

Öte yandan Polat çiftinin ‘kara para aklama’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.